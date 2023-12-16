إغراق الأنفاق في غزة، رهان إسرائيلي محفوف بالمخاطر

اعتبر هرتسي هليفي قائد الجيش الإسرائيلي أن إغراق الأنفاق في غزة فكرة جيدة تساهم في القضاء على قدرات حركة حماس وقادتها، لكن خبراء يرون أن تنفيذ الخطة لن يكون بالضرورة سهلًا، فضلًا عن خطورته البيئية.

شبكات انفاق حماس

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اختبار ضخّ مياه البحر في عدد من شبكات الأنفاق المترامية التي حفرتها حماس في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويهاجم مقاتلو كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، القوات الإسرائيلية انطلاقًا من الأنفاق التي يحتمون بها، ويحتجزون فيها الرهائن الذين خطفوهم خلال هجومهم على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

Advertisements

وأسفر الهجوم على جنوب إسرائيل عن مقتل 1139 شخصًا، بحسب إسرائيل، التي تعهدت إثره "القضاء" على حماس، وتواصل شن هجوم على القطاع الفلسطيني خلف أكثر من 18780 قتيلًا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة للحركة.

مترو غزة



بدأ استخدام شبكات الأنفاق التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "مترو غزة"، على نطاق واسع لكسر الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.

وتم حفر مئات الأنفاق تحت الحدود مع سيناء المصرية، لنقل الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر، بين غزة والعالم الخارجي.

وبعد الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، قامت الحركة بتوسيع الشبكة التي يخرج منها مقاتلوها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في جميع أنحاء غزة.

وفي دراسة نشرت في 17 أكتوبر، أشار "معهد الحرب الحديثة" في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت"، إلى وجود 1300 من الأنفاق تمتد 500 كيلومتر.

ما هو وضع الأنفاق منذ بدء الحرب



منذ توغله البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، أدرك الجيش الإسرائيلي أن "شبكة الأنفاق أصبحت أكثر اتساعًا وأعمق مما كان يعتقد"، بحسب ما قال الخبير العسكري في مركز الأبحاث الأمريكي "راند كوربوريشن"، رافائيل كوهين.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار مطلع ديسمبر إلى أنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق، تم تدمير 500 منها.

وأوضح أن "الفتحات كانت تقع في مناطق مدنية، وكان عدد كبير منها قرب أو داخل مدارس ودور حضانة ومساجد وملاعب"، مضيفًا أنه وجد متفجرات عند مداخل بعض الأنفاق.

بالإضافة إلى كونها فخًّا مميتًا للجنود الإسرائيليين، قال العديد من الرهائن الـ105 الذين تم إطلاق سراحهم، من بين حوالي 250 خطفوا في 7 أكتوبر، خلال الهدنة التي استمرت أسبوعًا، وانتهت في مطلع ديسمبر، إنهم احتجزوا في الأنفاق ونقلوا مع تطور المعارك البرية والقصف.

وفي نهاية نوفمبر، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وأعلن العثور على نفق في قبوه "يستخدم للإرهاب"، وبثّ مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت، بحسب قوله، اقتياد رهينتين إلى المؤسسة الطبية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، الثلاثاء الماضي، أنه تم العثور على جثتي رهينتين "في بنية تحت الأرض" في غزة.

تدمير الأنفاق



لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي متكتمًا بشأن الكيفية التي يعتزم عبرها تدمير الأنفاق بعد الحرب، وبعد إعادة الرهائن الـ132 المتبقين، مع تقديره أن 19 منهم قتلوا.

وبحسب مصادر صحفية إسرائيلية، فإن الأمر ينحو الى إغراق الأنفاق بمياه البحر المتاخم للقطاع الساحلي الصغير.

وقالت قناة "كان 11" العامة، الخميس الماضي إن الاختبارات بدأت وأثبتت فاعليتها.

وقال قائد الجيش، هرتسي هليفي، إن هذه "فكرة جيدة".

لكن المشكلة، كما يحذر رافائيل كوهين، هي أنه "ليس هناك طريقة جيدة لتدمير نفق بدون التأثير على البنى فوق الأرض".

من جانبها، تشكك حماس في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها.



كما يعرب خبراء ومسؤولون إنسانيون عن خشيتهم من تلوث المياه الجوفية بالمياه المالحة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية على إمكان حصول سكان غزة على مياه الشرب الشحيحة أصلًا.

ويراوح عرض قطاع غزة بين 6-12 كيلومترًا، وملوحة مياهه الجوفية عالية بالفعل، وتزداد بسبب ارتفاع منسوب البحار والمحيطات.

يضاف إلى ذلك الاختلال المزمن في شبكة الصرف الصحي و"الاستخدام غير المنضبط للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب في مناطق الزراعة المكثفة" في غزة، كما يحذر البروفيسور إيلون أدار، من "معهد زوكنبرج" لأبحاث المياه في جامعة بن جوريون في النقب.

ويشدد الخبير على أن لهذه العوامل الثلاثة "عواقب خطيرة للغاية على نوعية المياه في غزة".