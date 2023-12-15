الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تنصب كمائن لجنود الاحتلال بصرخات دمى بالعبرية

كمين حماس للجيش الإسرائيلي،
كمين حماس للجيش الإسرائيلي، فيتو

نشر  جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا لكمين نصبته حركة حماس بغزة، في محاولة لجذب جنود نحو مقاتلي الحركة المختبئين في فتحة نفق تحت الأرض.

 

 كمين نصبته حماس لإسرائيل

وقال تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، إن حماس استعانت بدمى أطفال تنطق باللغة العبرية، في محاولة لاستدراج الجنود الإسرائيليين إلى كمائن في حرب غزة.

 

وأضافت الصحيفة أن  مقاتلي حماس وضعوا بعض الدمى للأطفال، وفي أحيان أخرى دمى لأشخاص بالغين بالقرب من فتحات للأنفاق.

 

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وتصدر هذه الدمى كلاما باللغة العبرية ، وفي بعض الأوقات تبكي، وباستعمال مكبرات الصوت يصل الكلام إلى مدى خارج المكان، لإيهام الجنود الإسرائيليين بوجود محتجزين في المكان.

 

وأوضحت أن الكلام بالعبرية والنحيب يشكل أمرا جاذبا للقوات الإسرائيلية، التي تؤكد أن استرداد المحتجزين أبرز أهداف الحرب.

 

ونشرت الصحيفة صورا لما قالت إنها دمى وحقائب أطفال عثرت عليها القوات الإسرائيلية في غزة، بالإضافة إلى مكبرات صوت.

 

ونقلت الصحيفة عن الجيش أن جنوده كشفوا "حيلة" حماس أثناء عمليات مسح ميداني في قطاع غزة، حيث عثروا على ممر يؤدي إلى شبكة أنفاق تحت الأرض.

 

خطة حماس لاستدراج جنود الاحتلال

أما الجزء الثاني من خطة حماس لاستدراج الجنود، فكان عبارة عن وضع ألغام قرب فتحة النفق، لتفجيره لدى اقتراب العسكريين الإسرائيليين.

 

وكانت حركة حماس قد أعلنت مسئوليتها بالفعل في الحرب الحالية التي مر على اندلاعها 70 يوما، عن تفجير عدة فتحات أنفاق في الجنود الإسرائيليين.

 

وقتل في إحدى هذه العمليات نجل الوزير في حكومة الحرب الحالية، غادي أيزنكوت، قبل عدة أيام في شمالي قطاع غزة.

 

وتعتقد إسرائيل أن الأنفاق سلاح استراتيجي لدى حماس، تستعمله لاحتجاز الأسرى الإسرائيليين، ويتمركز فيها قادة الحركة.

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