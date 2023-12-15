السبت 16 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أسيرة سابقة لدى حماس: عاملونا باحترام ولم نتعرض لأي أذى جسدي

أسيرة سابقة لدى حماس،
أسيرة سابقة لدى حماس، فيتو

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء علي حديث  رهينة إسرائيلية  مفرج  عنها من قبل حركة حماس قائلة أنها أجرت خلال احتجازها أحاديث طويلة ودافئة مع الخاطفين.
 

 وبحسب الصحيفة الأمريكية، قالت “تشين جولدشتاين ألموج"، والتي أطلق سراحها مؤخرًا هي وأطفالها الثلاثة  في صفقة تبادل للأسرى بين اسرائيل وحماس في نوفمبر الماضي،  وذلك بعد مقتل  زوجها وابنتها الكبرى في هجمات 7 أكتوبر خلال الهجمات التي نفذتها حماس.

وقالت تشين غولدشتاين-ألموج، التي كانت رهينة إسرائيلية سابقًا لدى حماس، أنها خلال احتجازها  لمدة 7 أسابيع من قبل حماس  أجرت محادثات طويلة ولطيفة مع خاطفيها، مضيفة أنها تحدثت معهم عن عائلتها وحياتهم والخطر الشديد الذي واجهوه جميعًا، مضيفة:"  تمت معاملتنا باحترام ولم نتعرض لأي أذى جسدي أو معاملة سيئة.

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وأضافت أن أحد أعضاء حركة حماس الذين احتجزوها  تحدثوا معها بلطف واعتذروا لها عن مقتل زوجها وإحدى بناتها على يد ن آخرين من حركة  حماس.

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