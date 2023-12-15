الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

ليس فقط خطر الحوادث والظروف الجوية هي المشاكل الوحيدة التي تعاني منها المطارات، ولكن أيضا هناك مشكلة التخلص من الطائرات المتهالكة أصبحت مشكلة تهدد بعض المطارات في إسبانيا.



أزمة الطائرات المتأكلة تهدد مطارات إسبانيا

وكشفت تقارير إعلامية، أن المطارات الإسبانية تواجه مشكلة التخلص من 95 طائرة معطلة عن العمل ومتآكلة الهيكل منذ أكثر من عقد من الزمن.



ومن جانبها أفادت صحيفة "ال موندو"، بأن هيئة المطارات الإسبانية والملاحة الجوية (AENA) تحاول التخلص من تلك الطائرات بصفقة مجانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن عملية إخراج بعض الطائرات من المطارات الإسبانية معقدة، وقد تصل تكاليف سحب بعضها وتحويلها لخردة لأكثر من 60 ألف يورو.



أزمة مطارات إسبانيا

وأكدت تحقيقات أن عملية التخلص من الطائرات معقدة، حيث يتطلب من هيئة المطارات نشر 3 مراسيم في الجريدة الرسمية بإسبانيا (BOE) وفي الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (OJEU)، في 3 تواريخ مختلفة لمدة 3 أشهر متتالية لتحديد مكان مالك الطائرة المهجورة، وفي حال لم يظهر خلال عام، تبدأ إجراءات تنظيم مزاد علني لبيعها.

وقالت الصحيفة إن الشركات التي تشتري الطائرات عبر المزادات، غالبًا ما ترغب في تفكيكها وبيع أجزائها.

ولفتت الصحيفة إلى أن البديل الآخر للتخلص من الطائرات، قد يكون عبر نقلها إلى مؤسسات ثقافية أو جامعية، إلا أن المطارات الإسبانية رفضت الحل مؤكدة أن ملكية الطائرات تُعقد عملية نقلها لخارج المطار.

يذكر أن معظم تلك الطائرات تعود لشركات أعلنت إفلاسها، أو لأشخاص فضلوا تركها في المطارات بدلًا من سداد الرسوم المتراكمة مقابل ركنها لفترات طويلة.

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