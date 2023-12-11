الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الآثار يبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا

احمد عيسى وزير السياحة
احمد عيسى وزير السياحة والآثار،فيتو

 

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الإسباني، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني إلى مصر.

وحضر الاجتماع، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

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مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني خلال عامي 2022 و2023، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من هذه الحركة حيث يعد السوق الإسباني من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر "FITURE" التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسباني لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها.

المشاركة في المعرض الدولي للسياحة والسفر 

وتطرق الاجتماع أيضًا للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران (Booster Campaign) والتي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن الموافقة علي مقترح تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران (Booster Campaign)، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وذلك  بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. 

الجولات الترويجية للوفود المشاركة في معرض ايديكس

ونظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والتي من بينها مناطق كل من أهرامات الجيزة وآثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين في هذه الفعاليات بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتضمنت زيارة وفود دول كل من البرازيل واليونان وقبرص وكينيا وروسيا وقطر وزيمبابوي لمنطقة أهرامات الجيزة زيارة الهرم الأكبر من الخارج ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، هذا بالإضافة إلى زيارة وفد دولة كينيا لمنطقة سقارة الأثرية حيث زاروا هرم سقارة.

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الإدارة المركزية لشركات السياحة EDEX 2023 العاصمة الإدارية الجديدة المعرض الدولي للسياحة والسفر المعرض الدولي للسياحة برنامج تحفيز الطيران وزير السياحة والآثار

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