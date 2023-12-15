كشف طبي لعمر جابر اليوم قبل مواجهة الزمالك وساجرادا بالكونفدرالية

تعرض عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري التي أقيمت يوم أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع عمر جابر لفحوصات طبية اليوم الجمعة، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام المصري يستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات البطولة الكونفدرالية.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وتعرض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة الأولى مع القلعة البيضاء بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخاض معتمد جمال 6 مباريات مع الزمالك، حقق الفوز في أول 5 مباريات قبل أن يخسر اليوم أمام المصري في الدوري.

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

المباراة السادسة كانت أمام المصري في الدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف نظيف.

مباراة الزمالك والمصري

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الزمالك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ 17 نقطة، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة رقم 11 في المركز الـ11.