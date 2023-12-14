بالأرقام، محمد عواد يمارس هوايته المفضلة أمام المصري بالتصدي لركلات الجزاء

واصل محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك تألقه أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الممتاز، رغم خسارة فريقه 0/1.

وسجل الجزائري غيلاس جناوي هدف فوز المصري على الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر إلياس الجلاصي ركلة جزاء.



ونجح محمد عواد صاحب الـ31 عاما في التصدي لركلة جزاء سددها التونسي إلياس الجلاصي نجم المصري البورسعيدي في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وتصدى محمد عواد للركلة السابعة على مدار مشواره مع الزمالك، من بينهم 3 ركلات جزاء أمام المصري.

وأصبح إلياس الجلاصي ثالث لاعب من المصري يفشل في هز شباك عواد من ركلة جزاء، بعد حسن على والبوركيني سعيدو سميبوري.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.