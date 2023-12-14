شبانة: الأهلي على موعد مع التاريخ أمام اتحاد جدة.. والعبرة بالروح والتركيز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الأهلي عليهم بذل قصارى جهدهم في لقاء اتحاد جدة السعودي، وسيكون عليهم عبئ كبير لأنهم يمثلون الكرة المصرية، والفوز سيكون انتصار لها، مشيرا إلى أن المباراة سوف تساهم في عودة الثقة بسبب تراجع النتائج غير مبرر منذ بداية الموسم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "الفوز أيضًا على اتجاد جدة السعودي مهم للغاية في عقر داره، في ظل الأحاديث عن امتلاكه لاعبين أجانب كبار، لكنهم لم يقدموا مستواهم الطبيعي مع العميد، لذلك فأن هناك فرصة كبيرة من أجل انتصار الأهلي.. ومارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، قام بتجربة العديد من طرق اللعب منذ تولي المسئولية".

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وأضاف: "الصعود لنصف النهائي سيكون مهم للغاية، خصوصا بعدما صعد الفريق إلى هذا الدور في البطولات الاخيرة، وفوز الأهلي أيضًا سيجعل هناك مساندة قوية من الجماهير السعودية بعد ذلك، لذلك لابد أن يحلق نسر الأهلي فوق ملعب الجوهرة المشعة".

فريق الأهلي يحتاج للعب بجماعية

وأكمل: "بشكل شخصي، لست خائفًا مطلقا من تلك المباراة، ولم أنساق وراء الأسماء الضخمة في فريق اتحاد جدة، إنما العبرة بالروح العالية والتركيز، وفريق الأهلي يحتاج للعب بجماعية، خصوصا أن فريق الاتحاد لديه مشاكل دفاعية".

وزاد: "الأهلي على موعد مع التاريخ أمام اتحاد جدة السعودي، والتاريخ هو من يتحدث عنه جمهور الفريق السعودي ولا يتحدثون عن لاعبيهم مطلقا".

وتابع: "الأهلي سبق وتغلب على الهلال السعودي في ظروف قاسية، وكان جمهورهم أيضا لديه ثقة كبيرة في الانتصار، وهو نفس حال جمهور الاتحاد السعودي حاليا، ولذلك أقول الكرة دائما في الملعب ولا تعترف سوى بالجهد والعرق واللعب برجولة".

وأكد: "اتحاد جدة يعاني من مشكلة الارتداد الدفاعي، ولذلك نقل الكرة بشكل سريع لنصف ملعب الاتحاد واستغلال سرعات لاعبي الأهلي ستكون نقطة قوة للفريق".