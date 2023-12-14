حافلة الزمالك تصل ستاد برج العرب لخوض مواجهة المصري بالدوري الممتاز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري، اليوم الخميس في السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات مع معتمد جمال أمام المصري البورسعيدي وتحقيق الفوز السادس على التوالي في كافة البطولات منذ توليه مهمة تدريب الزمالك.

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وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا وكانت في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المصري

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

عبد الواحد السيد

ويعد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق الأول، الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الزمالك والمصري.

وشارك عبد الواحد السيد في 18 مباراة مع الزمالك أمام المصري ليتربع على قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ مباريات الفريقين.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الشافي- محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: شيكابالا – سيف الجزيري- وأحمد مصطفى زيزو.

ومن ناحيته يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا في الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري كلا من محمود علاء، وحسام عبدالمجيد، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

ويغيب لأسباب فنية كل من أحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو.

بينما يغيب كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب طلب الإدارة من معتمد جمال المدير الفني للفريق، عدم إشراكهم في المباريات الرسمية حتى حسم أمرهم.

محمود حمدي الونش

ومن ناحيته عاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود حمدي الونش تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي.

معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.