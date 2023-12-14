الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

الاقتراب من الموت،
الاقتراب من الموت، فيتو

شاركت امرأة تدعى لورين كنداي تجربتها، بعد أن ماتت مدة 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة.

وتحدثت "كنداي" عن تجربتها مع "الموت"؛ إذ لفتت إلى أنّ هناك اعتقادا شائعا بأنه عندما تموت مباشرة، تومض حياتك أمام عينيك، وأن الضوء الساطع يشجعك على المضي قدما، غالبا ما يتم تصوير هذا في الأفلام. لكن تجارب الاقتراب من الموت الواقعية يمكن أن تكون مختلفة تماما، وذلك علي حد قولها

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، لقد قام العلماء بتوثيق العديد من تجارب الاقتراب من الموت لأشخاص "ماتوا" ثم عادوا إلى الحياة. وهي ظاهرة تعرف باسم تأثير "لازاروس" أو "الإنعاش الذاتي"، ويحدث هذا عندما يتم إعلان وفاة الشخص بسبب السكتة القلبية وتظهر فجأة علامات الحياة، والتي يمكن أن تكون في غضون 10 دقائق من الانتهاء من الإنعاش القلبي الرئوي.

Advertisements

 

تجارب الاقتراب من الموت

ومن النادر أن يعرف الأطباء السبب الدقيق وراء "الموت المؤقت" للأشخاص، وعودتهم مجددا.

وغالبية الأشخاص الذين يعانون من هذا غالبًا لا يعيشون فترة طويلة بعد "عودتهم".

ووفقًا لعيادة "كليفلاند"، من بين 65 حالة موثقة في الفترة من 1982 إلى 2018، تعافى 18 شخصًا فقط بشكل كامل.

وشاركت لورين قصتها بعد إصابتها بسكتة قلبية و"ماتت" مدة 24 دقيقة وكشفت عما رأته وشعرت به خلال تلك الفترة.

 

الشعور بالسلام الشديد

وقالت: "استيقظت وكنت في حيرة من أمري بشأن وجود أنابيب موصولة بي، ولم يعد لدي أي ذاكرة قصيرة المدى لعدة أيام أخرى. لم أستعد أبدًا ذكريات الأسبوع السابق أو معظم الوقت في وحدة العناية المركزة، وأشعر بالضبابية بشأن ما حدث في الأسبوع السابق أو معظم الوقت في وحدة العناية المركزة".

وأضافت: "أتذكر فقط الشعور بالسلام الشديد الذي أفتقده بشدة بصراحة! بقي هذا السلام معي بضعة أسابيع بعد الاستيقاظ. لا أعرف متى بدأت أدرك في أي عام كان الأمر وأجيب عن الأسئلة بدقة، وظللت أنسى سبب وجودي في المستشفى".

وشاركت لورين أيضًا مشاعرها خلال تلك الفترة: "لم أر ضوءًا أو نفقًا، ولكن كان لدي شعور عميق بالسلام. لقد عدت بالفعل إلى الحياة.. لكنْ "غريب ما حدث ولكنه حقيقي. أنا بالتأكيد لم أعد أخشى الموت، على الرغم من عدم رؤية أي شيء مميز لأتذكره أو أبلغ عنه".

باحثون: شركات النفط مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم أزمة المناخ

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الموت اخبار العالم الموت المؤقت أخبار العالم اليوم طرائف وغرائب

مواد متعلقة

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

 "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ 25 لبدء العمل بمحطة الفضاء الدولية

باحثون: شركات النفط مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم أزمة المناخ

باحثون يعلقون على الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

إيران توجه تهديدا لأمريكا بسبب قوة دولية فى البحر الأحمر، اعرف التفاصيل

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.75 %

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إعرف التفاصيل

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 608 أحكام قضائية فى أسوان ودمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية