أخبار الفن اليوم، توافد النجوم على الجونة قبل انطلاق المهرجان.. خالد سرحان يعتذر للسعودية.. وناهد السباعي توجه رسالة مبكية لوالدتها الراحلة
شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ العديد من الاحداث الفنية نستعرض أبرزها:
تدشين جسر الجونة السينمائي لتسليط الضوء على أحداث ما خلف الكاميرا
كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تدشين جسر الجونة السينمائي.
ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.
وجاء فى بيان الجونة السينمائى: على مدار ستة أيام، وبالقرب من شواطئ البحر الأحمر، وفيما بين العروض الملهمة، يجمع جسر الجونة السينمائي، الجمهور الشغوف بالأفلام، وأبرز الأسماء في الصناعة على حد السواء، حول برنامج شيّق من المحاضرات والورش والمناقشات وجلسات التعارف، التي تهدف إلى تحليل استراتيجيات ودوافع السينما، كما تدعم الروابط والتعاونات الهادفة.
وسيعقد برنامج الجسر عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.
بدء توافد النجوم على الجونة قبل انطلاق المهرجان غدا
بدأ عدد من النجوم والنجمات في الوصول إلى منتجع الجونة، استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غدا الخميس 14 ديسمبر 2023.
وكان من أبرز الحضور الفنانة السورية نسرين طافش، والثنائي الفني محمد فراج وزوجته بسنت شوقي وشقيقتها داليا، والنجمة نجلاء بدر.
كما وصل الفنان المصري العالمي أمير المصري والفنان جمال سليمان والفنان هشام عاشور والفنانة إنجي المقدم والمخرج يسري نصر الله والفنانة إنجي المقدم.
ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي
نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور برفقة والدتها ناهد فريد شوقي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.
وعلقت قائلة:"حبيبتي وأمي وصحبتي وبنتي وكل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".
خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب
وجه الفنان خالد سرحان رسالة إلى شعب المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد تداول رسائل نسبت له عن طريق سرقة الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وهو ما جعله يتوجه من قبل إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.
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