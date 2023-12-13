خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

وجه الفنان خالد سرحان رسالة إلى شعب المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد تداول رسائل نسبت له عن طريق سرقة الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وهو ما جعله يتوجه من قبل إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.

اعتذار خالد سرحان للملكة العربية السعودية

وقال خالد سرحان منذ دقائق عبر صفحته: "في يوم 27 أكتوبر 2023 تقدمت ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بسرقة الأكونت الخاص بي حيث تم استغلال هذه السرقة في الإساءة لبعض الزملاء والأصدقاء".

وأضاف سرحان: "أتقدم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الحب والتقدير والعرفان وخالص الاعتذار عما بدر من إساءة؛ لم أكن أبدا مسئولا عنها والمملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في قلبي وقلب عائلة سرحان".

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واختتم قائلا: "والدي هو الدكتور سمير سرحان؛ كان أستاذا لفترة طويلة؛ بجامعة الملك عبد العزيز وقد تعلمت منه حب وتقدير واحترام المملكة العربية السعودية".

وتعرضت صفحة الفنان خالد سرحان للاختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.

ومن جانبه، أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكدًا أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.

وأوضح خالد في بيانه أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية لكل من ينقل أخبارًا عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات اخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.



ومؤخرًا.. دافع الفنان خالد سرحان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول موقفه من دعم القضية الفلسطينية.

خالد سرحان يدافع عن محمد صلاح

وكتب خالد سرحان قائلا: "مالکمش دعوة بمحمد صلاح یا فشلة ده من أواخر الحاجات الناجحة اللي بقيالنا".

تبرعات محمد صلاح للشعب الفلسطيني

وكان الإعلامي هاني حتحوت كشف في وقت سابق عن حجم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.

وقال حتحوت عبر برنامج “الماتش” على “صدى البلد”: محمد صلاح قدّم مساعدات لأهالي غزة فور اندلاع الأحداث في فلسطين، وعندما تصاعدت الحملة ضده قرر المقرّبون منه الإفصاح عن الأمر.

وأضاف: المساعدات تبلغ أكثر من مليون دولار، وهناك اتجاه لتقديم مساعدات أخرى.