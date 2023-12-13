ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي
نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور برفقة والدتها ناهد فريد شوقي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.
ناهد السباعي
وعلقت قائلة:"حبيبتي وأمي وصحبتي وبنتي وكل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"
وفاة ناهد فريد شوقي
ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عامًا.
ناهد فريد شوقي
والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.
كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.
وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها التي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
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