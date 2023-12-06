رسالة مؤثرة من ناهد السباعي بعد وفاة والدتها

شهد الوسط الفني حالة من الحزن بعد وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صباح أمس وتأثرت ابنتها ناهد السباعي بوفاتها لأن علاقتهما لم تكن مجرد علاقة أم بابنتها بل كانت لها كل شيء.

ناهد السباعي

وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام":"وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف".

وتابعت:"سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لامي وارحمها انا الله وانا اليه راجعون".

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وأردفت:"سيقام عزاء أمي وصاحبه عمري كله ناهد فريد شوقى في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد أمام هايبر وان يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاة المغرب البقاء والدوام لله وحده".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها التي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.