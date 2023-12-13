ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

اليوم العالمي للقرود ، يحتفل العالم غدا الموافق 14 ديسمبر باليوم العالمي للقرود، لنشر التوعية حول القرود وأنواعها ومشاكلها والحفاظ عليها من الانقراض.

يهدف اليوم العالمي للقرود إلى حماية القرود من التهديدات البيئية مثل فقدان الموطن والصيد غير المشروع وتجارة الحيوانات البرية، وحماية بعض الأنواع من الانقراض.

القرود هي حيوانات ثديية تنتمي إلى فصيلة القردة (Primates)، وهي توجد في مختلف المناطق حول العالم.

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وتشمل القرود مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك الشمبانزي، والغوريلا، والبابوين، والقردة العنكبوتية، والمكاك العنكبوتي، والجوريل، والتمساح القرد، والقردة الكابوتشين، وغيرها. والتي تختلف في الحجم والشكل والسلوك والغذاء والموطن الطبيعي.

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للقرود

لذا يتم تنظيم العديد من الفعاليات والحملات التوعوية في يوم القرود العالمي، بما في ذلك المحاضرات والندوات والعروض التوضيحية للتعريف بأنواع القرود المختلفة والتحديات التي تواجهها. كما يشجع هذا اليوم العديد من الأشخاص على دعم مشاريع الحفاظ على القرود والمساهمة في المنظمات ذات الصلة التي تعمل على حمايتها.

الهدف من اليوم العالمي للقرود

تواجه القرود العديد من التحديات والتهديدات في العالم، مثل فقدان الموطن الطبيعي وتدهور البيئة والصيد غير المشروع والاتجار غير القانوني.

لذا يهدف اليوم العالمي للقرود إلى زيادة الوعي والحفاظ على حماية القرود في جميع أنحاء العالم. والتركيز على القضايا المتعلقة بالقرود وتعريف الناس بأهمية حمايتها والتعامل معها بشكل مسؤول.

كما يهدف اليوم العالمي للقرود إلى تأكيد أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على القرود كأعضاء قيمين في النظم البيئية لتأمين استدامة الحياة على كوكبنا.

اكتشاف نادر لنوع جديد من القردة مهددة بالانقراض

ما هو الاسم العلمي للقرد؟الاسم العلمي الشائع للقرد هو (Simia)، ويشير هذا الاسم إلى القرود كمجموعة واسعة من الكائنات الحية، ولكن هناك العديد من الأجناس والأنواع المختلفة من القرود، ويكون لكل منها اسم علمي محدد وتصنيف علمي دقيق يشمل الجنس والنوع والفصيلة والرتبة، منها ما يلي:

الشمبانزي (Chimpanzee) - الاسم العلمي: Pan troglodytes.

الغوريلا (Gorilla) - الاسم العلمي: Gorilla gorilla.

البابون (Baboon) - الاسم العلمي: Papio.

القرد العنكبوتي (Spider Monkey) - الاسم العلمي: Ateles.

القرد البري (Mandrill) - الاسم العلمي: Mandrillus sphinx.



القردة تتذوق الموسيقى.. تتمايل وتصفق مع النغمات

تربية القرد في المنزل

يتطلب تربية القرد في المنزل الكثير من الاهتمام والمسؤولية. لذا يجب أن تدرك أن القرود هي كائنات معقدة وذكية وتحتاج إلى بيئة مناسبة ورعاية ملائمة لصحتها ورفاهيتها. ومن أهم النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بتربية قرد في المنزل ما يلي:

تعرف على احتياجات القرد وسلوكه والتزامات الرعاية المطلوبة.



تحقق من القوانين المحلية والتشريعات المتعلقة بتربية القرود في المنطقة التي تعيش فيها.



وفر مساحة كافية للقرد في المنزل، بما في ذلك قفص أو غرفة مخصصة لها. يجب أن يكون لدى القرد مساحة للتجول والتسلق والتفاعل مع البيئة.

احرص أن يكون المنزل آمن بشكل جيد لمنع هروب القرد أو وقوع حوادث.

وفر نظام غذائي صحي ومتوازن للقرد وفقًا لاحتياجاته الغذائية الخاصة.

يجب أن تكون على استعداد لقضاء وقت كافي مع القرد، وتوفير الترفيه والتحفيز العقلي بواسطة الألعاب والتدريب المناسب.



يجب توفير الرعاية الصحية اللازمة للقرد، بما في ذلك الزيارات الدورية للطبيب البيطري المتخصص في الحيوانات البرية.



ضروري نعرف أن هناك بعض الأنواع من القرود قد تكون غير مناسبة للحياة في المنزل. وهناك بعض القرود كبيرة الحجم وتتطلب بيئة خارجية واسعة للتنقل والتسلية.

وهناك بعض الأنواع أكثر عرضة للعدوى أو التعرض للمشكلات الصحية التي يصعب التعامل معها في المنزل.ما هو النظام الغذائي للقرد؟تتنوع نظم الغذاء للقرود وفقًا لأنواعها وبيئتها الطبيعية. إليك بعض المعلومات العامة عن النظام الغذائي للقرود:

النباتات



معظم القرود هي نباتيون، حيث تعتمد بشكل أساسي على النباتات. وتشمل أطعمتها الرئيسية على الفواكه والأوراق والأزهار والبذور والجذور واللحاء والشجيرات النباتية.

البروتينات



تحتاج القرود إلى مصادر بروتينية لبناء أنسجتها. ويمكن أن تحصل القرود على البروتين من خلال تناول الحشرات واليرقات والرخويات والبيض والنباتات الغنية بالبروتين مثل البذور والمكسرات.

المكملات الغذائية



بعض القرود تحتاج إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتها الغذائية الخاصة. فمثلًا، يحتاج الشمبانزي إلى مصادر إضافية لفيتامين D وفيتامين B12.

الألياف



تحتاج القرود إلى كمية كبيرة من الألياف في نظامها الغذائي. ويساعد تناول الألياف بكميات مناسبة على حماية صحة الجهاز الهضمي ويمكن الحصول عليها من الفواكه والخضروات والأوراق النباتية.

السوائل



تحتاج القرود شرب كميات مناسبة من السوائل للبقاء مرطبة وصحية. ويعتمد تناول السوائل على المصدر المتاح، ويمكن أن يشمل الماء والعصائر الطبيعية والفواكه المائية.

وأخيرًا، يمكننا القول أن القرود تعتبر من الكائنات الذكية، حيث أن لديها قدرات عالية على التعلم وحل المشكلات والاستدلال. كما تتفاعل القرود اجتماعيًا وتعيش في مجموعات اجتماعية معقدة، وتظهر سلوكيات اجتماعية متنوعة مثل العناية بالصغار والتعاون والتواصل المعقد.

كما تختلف نظم غذاء القرود وفقًا لأنواعها وموطنها الطبيعي. فقد نجد بعض القرود تتغذى بشكل رئيسي على الفواكه والأوراق والبذور واللحاء والشجيرات النباتية، في حين أن بعض الأنواع الأخرى تتناول الحشرات واللحوم الصغيرة.