امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)
واقعة مثيرة تمكنت امرأة سعودية من مركز الشفا بمحافظة الطائف من استرجاع طفل رضيع اختطفه قرد، ونزل به أسفل الجبل.
قرد يثير الفوضى في قاعة محكمة باكستانية
وذكرت صحيفة الوئام السعودية أن المرأة قامت باللحاق بالقرد الذي اضطر إلى إلقاء الرضيع ما تسبب في كسور وجروح نقل على إثرها للمستشفى.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تجمع الأهالي وحزنهم الشديد إثر وقوع الحادث.
وفي واقعة مثيرة أخرى شهدتها إحدى المحاكم الباكستانية تسبب قرد صغير في فوضى داخل قاعة المحكمة بعد هروبه من مجموعة قردة قدمت كدليل في قضية تهريب حيوانات برية.
وتدور أحداث القضية عندما أقدم رجلان على تهريب 14 قردًا صغيرًا في صناديق وقامت الشرطة الباكستانية بإيقافهم. وعند إحضار القردة إلى قاعة المحكمة لتقديمها كدليل، هرب أحدها ما تسبب في حدوث فوضى فيما حاولت الطواقم إغراءه بالنزول من على شجرة صعد إليها.
ومن جانبه ذكر رئيس إدارة الحياة البرية في إقليم السند، جاويد ماهر: "وضعت القردة في صناديق بشكل سيّئ.. بالكاد كانت تستطيع التنفس".وتعتبر تجارة الحيوانات البرية أو الاحتفاظ بها غير قانونية في باكستان لكن يتم تجاهل القوانين بشكل مستمر وهناك سوق نشط للحيوانات الأليفة.
وغالبًا ما يحتفظ فنانو الشوارع بالقردة لجذب زبائن وفي بعض الحالات تدرب الحيوانات على أيدي مجرمين على دخول المنازل للسرقة.
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