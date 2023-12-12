الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

إجراء جديد ضد عامل متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه في الشيخ زايد

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل متهم بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.

يذكر أن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية قد تمكنا من  ضبط (عامل) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير، وبحوزته (هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة" - الأداة المستخدمة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 
 

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كما ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (ثلاث طلاب) بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزته (المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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النيابة العامة قسم شرطة ثان الشيخ زايد اللواء محمود أبو عمرة قطاع الأمن العام

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