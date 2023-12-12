الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البورصة المصرية تقرع الجرس بشأن تغير المناخ

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة، في احتفالية "قرع الجرس  من أجل المناخ  2023" والتي أقيمت أمس الأثنين، في المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وذلك بمناسبة مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) التي أطلقها هذا العام بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30-نوفمبر إلى 12-ديسمبر 2023.

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وصرح الشيخ أن البورصة المصرية انضمت إلى هذه المبادرة العالمية – التي بدأت هذا العام - فور تلقيها الدعوة من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وذلك لتعزيز أهمية العمل المناخي والتنمية المستدامة كركائز أساسية لمستقبل أفضل. وأضاف أن البورصة المصرية إيمانا منها بدورها الإقليمي الرائد في تعزيز الاستدامة قد أعلنت عن إطلاق السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي خطوة هامة توضح التزام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المبادرات البيئية نحو الوصول إلى صافى الانبعاثات الصفري (الحياد الكربوني).

 

 


وقالت نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات: "إن مشاركة البورصات أمر بالغ الأهمية لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لأنها توفر مصدرا رئيسيا للاستثمار، حيث يعتبر المناخ قضية محورية بالنسبة لجميع أعضاء الاتحاد، ويسعدنا أن نراهم يتعاملون بشكل إيجابي معها. ومن خلال قرع الجرس تثبت البورصة المصرية التزامها بهذه القضية، ونحن نتطلع إلى التعاون مع البورصة المصرية ومع أعضائنا الآخرين لنواصل البناء على النجاحات التي حققتها أسواق المال هذا العام. يتخذ أعضاء الاتحاد خطوات هامة نحو القيام بدورهم في خلق عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة.
 

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