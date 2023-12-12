الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

31 ألف عملية تداول بمرور ساعة من حركة تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور ساعة من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، بإجمالى عدد عمليات بلغت 31 ألف عملية تداول،  وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88 %  عند مستوى 24.393.98 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 29006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% عند مستوى 10353 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 % عند مستوى 5.192.29 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45 % عند مستوى 7.547.56 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

تداولات جلسة الأمس 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.

 

التفاصيل الكاملة لحركة تداولات البورصة المصرية الاحد

البورصة المصرية، تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46%  عند مستوى 10460 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 %  عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 %  عند مستوى 7.549.68 نقطة. 

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مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو 

 

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

مؤشرات ايجى اكس، فيتو 

 

 

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