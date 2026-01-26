الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب
مؤشر الذهب ، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية، خلال بداية حركة  التعاملات صباح اليوم الإثنين 26 يناير 2026 ليسجل سعر جرام الذهب حوالي 7721 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية. 

مؤشر الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7673 جنيها - شراء - للطلب.
  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7721 جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

ويشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.  

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

مؤشرات الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات: 

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

جدير بالذكر انه يعد التداول على الذهب في البورصة المصرية أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي توفر للمستثمرين وسيلة آمنة وفعّالة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، ويعكس ثقة متزايدة في أدوات الاستثمار المنظمة التي تتيحها الدولة، ومع تطور آليات التداول وزيادة الوعي الاستثماري، يظل الذهب خيارا استراتيجيا يجمع بين الاستقرار والعائد، ويؤكد الدور المحوري للبورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار المستدام. 

