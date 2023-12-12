الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 607 أحكام قضائية متنوعة فى أسوان ودمياط

قطاع الأمن العام،فيتو
قطاع الأمن العام،فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 607 أحكام قضائية متنوعة.
 

مديرية أمن أسوان 
 ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين،الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"  و تنفيذ 607 أحكام قضائية متنوعة.
 

مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت   8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتين) بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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