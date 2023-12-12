واصلت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير 73 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (73593) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (30267) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (428) مخالفة السير بدون تراخيص، (81) مخالفة دراجات نارية، (1420) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (18) مخالفة موقف عشوائى.



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و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد