الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قتيلان في إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية

الشرطة السويسرية،
الشرطة السويسرية، فيتو

 قالت الشرطة  السويسرية،  اليوم الاثنين، في نبأ عاجل، إن شخصين قتلا وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مدينة سيون السويسرية.

وأضافت الشرطة السويسرية في مقاطعة فاليه أن المشتبه به وهو رجل مجهول الهوية أطلق عدة أعيرة نارية في موقعين مختلفين بمدينة سيون التي يقطنها حوالى 35 ألف شخص.

وأضافت الشرطة  السويسرية أنه وفقًا للنتائج الأولية، فإن الجاني كان يعرف ضحاياه، ولا يزال البحث جاريًا عن منفذ الهجوم.

 جدير بالذكر أن في عام 2016، أعلنت الشرطة البلدية السويسرية أن شخصًا أطلق النار على مصلين في مركز إسلامي قرب محطة السكك الحديد في زيورخ ما أدى إلى سقوط 3 جرحى.

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وعثرت الشرطة على جثة قرب النهر تحت جسر قريب من المركز الإسلامي، وفقًا لمصور وكالة "فرانس برس" في المكان، وقد لفت بغطاء أبيض.

لكن الشرطة لم توضح على الفور ما إذا كان العثور على الجثة مرتبطًا بعملية إطلاق النار.

 

ووفقًا لبيان للشرطة  حينها  فإن "مجهولًا دخل المركز الإسلامي، وكان هناك عدة مصلين في القاعة فأقدم على إطلاق عدة رصاصات عليهم، حسبما ذكرت الشرطة مؤكدة إصابة 3 أشخاص (30 و35 و56 عامًا) دون أن تحدد هوياتهم أو مدى إصاباتهم.

وعادة ما يتردد على المركز الإسلامي عشرات من المصلين وخصوصًا من المغرب العربي والصومال وإريتريا، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية.

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إطلاق نار أعيرة نارية الشرطة السويسرية مدينة سيون مدينة سيون السويسرية زوريخ

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