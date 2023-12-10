أخبار الفن اليوم: النجوم يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024.. ويحيى الفخراني يبدأ تحضيرات مسلسله الرمضاني

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد ١٠ ديسمبر عددا كبيرا من الأحداث الهامة، نستعرض أبرزها:

أدلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الحالية 2024 داخل لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في العرس الديمقراطي ومنهم؛ لبلبة، يسرا، نادية الجندي، أحمد عز، حسين فهمي، يسرا، لبلبة، حورية فرغلي، نهى عابدين، إدوارد، وصبري فواز، سهر الصايغ، ليلى عز العرب وأحمد العوضي.

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كشفت شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني عن الملامح الأولى من مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، وجومانا مراد ومن إخراج مجدي أبو عميرة، رؤية وبمعالجة تلفزيونية للدكتور مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد الصادرة عام 2005.

ساند نجوم الفن زميلهم أحمد حلمي أثناء استقبال عزاء شقيقه خالد حلمي المُقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من أبرزهم؛ ياسمين عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، هنا الزاهد، صابرين، لبلبة، المخرجان معتز التوني، وعمر هلال، كريم عبد العزيز، دنيا، المطرب محمد حماقي، السوري جمال سليمان، إيهاب فهمي، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل وشيكابالا، وآخرين.

يستعد الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد لطرح أحدث إنتاجاتها السينمائية بمطلع العام المقبل 2024..



إذ قرر القائمون على فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد أن يتم إدراجه بالسينمات المصرية فى 4 يناير 2024.. وتدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات، ويوجد لكل شخص خلال العمل مغامرة تختلف عن الآخر في حياته، ويحاول كل منهما إثبات أنه الأفضل، وتم تناول الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

يشارك في فيلم أنا وابن خالتي بجانب بيومي فؤاد مجموعة من النجوم، ومن بينهم: سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا بالإضافة إلى وجود العديد من ضيوف الشرف ومن بينهم إنعام سالوسة، سليمان عيد، والعمل من إخراج أحمد صالح.

حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، بعد احتفال أبطال العمل بالعرض الخاص يوم الأربعاء الماضي.

واستطاع الفيلم أن يقتنص فى أحدث ليالي عرضه أمس السبت 9 ديسمبر 2023 مليونا و204 آلاف و965 جنيهًا.. ليصل إجمالي إيراداته 4 ملايين و700 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام من عرضه.