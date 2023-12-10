الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سيد رجب وبيومي فؤاد يفتتحان 2024 بفيلم جديد

انا وابن خالتي، فيتو
انا وابن خالتي، فيتو

يستعد الفنانان سيد رجب وبيومي فؤاد لطرح أحدث إنتاجاتهما السينمائية بمطلع العام المقبل 2024..

إذ قرر القائمون على فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد أن يتم إدراجه بالسينمات المصرية فى 4 يناير 2024.

قصة فيلم أنا وابن خالتي

وتدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات، ويوجد لكل شخص خلال العمل مغامرة تختلف عن الآخر في حياته، ويحاول كل منهما إثبات أنه الأفضل، وتم تناول الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

يشارك في فيلم أنا وابن خالتي بجانب بيومي فؤاد مجموعة من النجوم، ومن بينهم: سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا بالإضافة إلى وجود العديد من ضيوف الشرف ومن بينهم إنعام سالوسة، سليمان عيد، والعمل من إخراج أحمد صالح.

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الفنان بيومي فؤاد


يشار إلي أن بيومي فؤاد كانه قد واجه هجوما جماهيريا عنيفا على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعدما تم تسريب فيديو له بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض يتحدث فيه بشكل سيئ عن زميله محمد سلام أمام الجمهور السعودي، كما اعتبر البعض أسلوبه سيء ويقلل من الفن المصري، مما جعله يغلق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الجمهور مهاجمته على صفحاته وإزالة الإعجاب بها لعدم متابعته مرة أخرى.

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الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد سارة عبدالرحمن فيلم أنا وابن خالتي افلام 2024

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