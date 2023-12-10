الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عتبات البهجة، يحيى الفخراني يناقش علاقة الجد بالحفيد في مسلسله الجديد

يحيي الفخراني, فيتو
يحيي الفخراني, فيتو

كشفت شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني عن الملامح الأولى من مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، وجومانا مراد ومن إخراج مجدي أبو عميرة، رؤية وبمعالجة تلفزيونية للدكتور مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد الصادرة عام 2005.

مسلسل عتبات البهجة

وقال الفخراني عن العمل:  أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

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ولفت أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرًا حتى يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.


 ويستعد النجم الكبير يحيى الفخراني للعودة للدراما الرمضانية من جديد، وذلك من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومن المقرر أن يقدم السيناريو والحوار السيناريست مدحت العدل، ويخرجه مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج شركة العدل جروب، وينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة. 

 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد 

ويعود بذلك يحيى الفخراني لدراما رمضان بعد غياب دام العاميين الماضيين، حيث كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل نجيب زاهي زركش والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

يحيى الفخراني

ومسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.

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