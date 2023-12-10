نجوم الفن يساندون أحمد حلمي في عزاء شقيقه

ساند نجوم الفن زميلهم أحمد حلمي أثناء استقبال عزاء شقيقه خالد حلمي المُقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

وكان من أبرزهم؛ ياسمين عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، هنا الزاهد، صابرين، لبلبة، المخرجان معتز التوني، وعمر هلال، كريم عبد العزيز، دنيا، المطرب محمد حماقي، السوري جمال سليمان، إيهاب فهمي، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل وشيكابالا.. وآخرين.

وكانت سالي حلمي حرصت على نعي شقيقها، حيث كتبت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

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