تفاصيل القضاء على التكدسات المرورية بالطريق الدائري باستخدام الأتوبيس الترددي.. وخبراء: المشروع ينقل أكثر من 400 ألف راكب يوميًا

الأتوبيس الترددي BRT،وضعت وزارة النقل خطة شاملة من أجل تطوير الطريق الدائري للقضاء على التكدسات المرورية بزيادة عدد الحارات المرورية الموجودة في كل اتجاه بالإضافة إلى تزويده بمنظومة المراقبة الحديثة ITS.

في نفس السياق شكلت مشكلة الميكروباص أعلى الطريق الدائري عائقًا مروريًا كبيرًا بسبب الوقوف المتكرر على الطريق وعدم الالتزام بالحارات المرورية المخصصة له، بالإضافة إلى عدم وجود محطات للوقوف على الطريق مما عرض حياة الراكب إلى الخطر تسبب في حدوث تكدس مروري.

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الأتوبيس الترددي BRT،فيتو

الأتوبيس الترددي BRT الحل الوحيد لمنع تكدس الميكروباص بالطريق الدائري

وزارة النقل عملت على إيجاد حل بديل لهذه الأزمة من خلال الأتوبيس الترددي BRT بهدف تنظيم عملية نقل الركاب على الطريق الدائري من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

تقوم فكرة الأتوبيس التردديBRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارات مخصصة، بالإضافة إلى قابلية الأتوبيسات الترددية لزيادة عدد العربات الخاصة به من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس أكد لـ فيتو على أن الأتوبيس الترددي BRT بمثابة بديل للخط الخامس للمترو الأنفاق للعمل على الطريق الدائري وجاءت تسميته بالترددي لعدم خروجه عن المسار المخطط له داخل الطريق الدائري.

محطات الاتوبيس الترددي،فيتو

الدكتورحسن مهدي:من المتوقع أن ينقل الأتوبيس الترددي من 300 إلى 400 الف راكب يوميًا

وأشار خبير النقل إلى أن الأتوبيس الترددي لن يتوقف إلا داخل المحطات الخاصة به لان خط السير الخاص به يعتمد على الحارة الشمال من الطريق الدائري،بالإضافة إلى ارتفاعه عن مستوى الطريق، وأن حركة المواطنين من منتصف الطريق أو من المحطة إلى جانبي الطريق سوف تعتمد على كباري المشاة أو من خلال النزول أسفل الطريق الدائري لاستحالة عبور الأشخاص للطريق.

وأضاف الدكتور حسن مهدي أن الأتوبيس الترددي من المتوقع أن ينقل من 300 إلى 400 ألف راكب يوميًا وهذا رقم كبير بالنسبة لمقارنته بوسائل النقل الجماعي الآخر، بالإضافة إلى إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية للأتوبيس من خلال إضافة عربات أخرى إلى الأتوبيس لذلك يسميه البعض بالأتوبيس المفصلي.

وأوضح خبير النقل أن الأتوبيس الترددي BRT يعتبر من وسائل النقل الحضارية التي لا تسبب تأثير كبير على البيئة والمناخ في نطاق عمله لان تشغيله يعتمد على الكهرباء وليس الوقود مما يساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة مما يساعد في جذب عدد كبير من المواطنين لاستخدامها كحل بديل للسيارات الخاصة.

مزايا الأتوبيس الترددي BRT

وقال مهدي إن الأتوبيس الترددي يحقق مجموعة من المزايا مقارنتًا بوسائل النقل الجماعي الأخرى أهمها.

- أكثر أمانا من الوسائل النقل الجماعية الاخرى.

- وسيلة نقل حضارية غير ملوثة للبيئة.

- أكثر استيعابا للعدد المواطنين.

- وجود منظومة مراقبة داخلية بالكاميرات.

- عدم الوقوف في غير المحطات المخصصة له.

وأختتم خبير النقل حديثه بأن تجربة الأتوبيس الترددي هي حالة فردة على الطريق الدائري وأن تعميم الفكرة داخل القاهرة سوف يحتاج إلى العديد من الدراسات وأن هذا المشروع يعد قدوة لتطوير وسائل النقل العام الجماعية الأخرى في ظل سعي الدولة في النهوض بمستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

يتمتع الأتوبيس الترددي بسرعة كبيرة تضاهي سرعة المترو والقطارات ويعد تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري، ضمن خطة وزارة النقل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والتخلص من مشكلة الزحام المرورى داخل الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الدائرى.

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

تعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها.

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

- توفير عدد من الأتوبيسات الترددية لتغطية محطات الأتوبيس.

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري.

- إلغاء السلالم نهائيا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير .

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

- تغليظ العقوبات على اى سيارة تتوقف أعلى الدائري بعد بدء التشغيل للأتوبيس.

محطات الأتوبيس الترددي BRT،فيتو

وزارة النقل قامت بالتنسيق مع كافة الجهات والمحافظات الثلاث المشتركة في خط سير الأتوبيس الترددي وهي القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع أعمال الانتهاء من كافة المحطات والمسارات بما يسرع من بدء تشغيل الأتوبيس الترددي الذي يعد أبرز مشروعات النقل الأخضر ويقلل من انبعاثات الغازات الضارة.

حقيقة منع الميكروباص من المرور على الطريق الدائري

لن يتم منع صعود الميكروباص للطريق الدائري كما ردد البعض ولكن سيمنع من التحميل فقط، مع توفير طريق الخدمة والذى سيضطر سائق الميكروباص السير فيه للتحميل مع وجود مواقف فى المحطات يقصدها الركاب لاستقلال العربات، وفى نفس الوقت سيتواجد وسيلة أخرى على الطريق الدائري وهي الأتوبيس الترددي.

يتم العمل على إنشاء طريق بديل للميكروباص يكون مرتبطًا بالطريق الدائرى وهو ما يتم تنفيذه الآن في المرحلة الأولى من التطوير بعرض 10 أمتار على جانبى الطريق الدائرى، وسيكون مرتبطا بطلعات الدائرى وكذلك الشوارع الرئيسية أسفل الدائرى، وكذلك مواقف السرفيس الموجودة بجانب الطريق ومواقف أخرى جاري تنفيذها أسفل الطريق الدائري ومحيطه فى عدة مناطق لتوفير أماكن للركوب خاصة بالمواطنين.

منظومة ITS،فيتو

منظومة ITS لمراقبة والتتبع على الطريق الدائري

تعد منظومة ITS من أحدث المنظومات التي سعت وزارة النقل على تطبيقها وتقوم فكرة المنظومة الذكية على تواجد مجموع من الكاميرات متصلة بغرفة تحكم مركزية وتستخدم هذه المنظومة مجموعة من الرادارات الفرنسية الحديثة ترصد المخالفات في نفس الوقت ويتم إرسال رسالة نصية للمخالف فور التقاط المخالفة ويتم تحصل قيمة المخالفة فورًا من خلال المحافظ الإلكترونية.

مزايا منظومة ITS في مراقبة الطرق والمحاور

تتميز هذه المنظومة بقدرتها على متابعة الحوادث على الطرق وربطها مع نقاط الإسعاف لسرعة التدخل، كما تعمل المنظومة على رصد التغيرات الجوية ومتابعة حالة الجو أثناء السيول والأمطار بالإضافة الى التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة والسيارات المسروقة والمبلغ عنها والتواصل مع أقرب نقطة وكمين.

ويتم ربط منظومة ITS الذكية بغرفة عمليات ومراقبة تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارة، تستطيع الدولة من خلالها متابعة الطرق الداخلة في جميع أنحاء الدولة بإدارة من وزارة النقل والداخلية على مدار الساعة تقوم الغرف برصد كافة المخالفات والتكدسات على الطرق ومتابعة للأحوال الجوية وتمركز نقاط الإسعاف والأكمنة المرورية.