تعيين خدمات مرورية في محيط أعمال غلق طريق الواحات

عينت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية في محيط أعمال علي طريق الواحات لتنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى ( 8 ) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.. مما يستلزم الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات.

وأكد مصدر أمنى أن الأعمال بدأت من صباح اليوم الجمعة ومستمرة حتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9-12-2023

وأضاف المصدر، تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى" لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

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ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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