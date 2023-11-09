مزايا التحول إلى وسائل النقل الجماعي الأخضر.. تقليل تكلفة تشغيل المعدات والحفاظ على البيئة «الأبرز»

النقل الجماعي الأخضر، تسعى وزارة النقل إلى تحديث وسائل المواصلات في مصر نحو مفهوم النقل الجماعي الأخضر، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحديث منظومة النقل بما يخدم مصلحة المواطن وفي إطار حرص الدولة على عدم الإضرار بالبيئة والمناخ من التلوث الناتج عن الوسائل القديمة وأصدرت الوزارة سابقًا دليل استرشادي عن النقل الجماعي الأخضر.

وتستعرض فيتو أهم الأسس التي يتم بناء عليها اختيار وسائل النقل الجماعي الأخضر في مصر، وأهم المشروعات التي تستهدفها الدولة حاليًا لتحويل منظومة النقل داخلها.

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كل ماتريد معرفته عن مفهوم النقل الجماعي الأخضر

ويشير مفهوم النقل الأخضر إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات وتنمية العبور، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، وبناء أو حماية أنظمة النقل في المناطق الحضرية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وحفظ المساحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويتم اختيار وسائل النقل الأخضر بناءً على مجموعة من المعايير تشمل حصر أعداد السكان بالمناطق المخطط تنفيذ مشروع النقل الأخضر داخلها، وكذلك مواقف السيارات التى تخدمها بالإضافة إلى حجم حركة المواطنين من وإلى داخل هذه المناطق، وتحديد أنسب وسيلة من وسائل النقل الحضري أو الأخضر بالإضافة إلى تحديد عدد المحطات بما يحقق خدمة أكبر عدد من الجمهور.

وزارة النقل تسعى إلى تحديث الوسائل القديمة والدفع بوسائل جديدة

في نفس السياق قامت وزارة النقل بتحديث الوسائل المستخدمة مثل المترو أو الأتوبيسات التردية السريعة والترام كما سعت إلى شراء وسائل حديث تخدم خطة النقل الأخضر مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف المونوريل.

خطة الوزارة في تحديث المترو تعتمد على مسافات متقاربة بين محطات

المترو، وتعتمد خطة الوزارة في تحديثه على خلق مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 1 كم بين كل محطتين وتحويل خط عمله إلى نفقى فى شوارع ضيقة وعلوى فى شوارع عريضة وسطحي فى أماكن معزولة وفقًا للتخطيط العمرانى للمنطقة ونوع التربة وتعتمد خطة المترو على عامل زمني طويل في التنفيذ في مقابل خدمة أكبر عدد من المواطنين بالإضافة إلى تصميمه بسرعة 90 - 100 (كم/ساعة) وتمثل تكلفته المالية 140 مليون دولار لكل كيلو متر نفقي و100 مليون دولار لكل كيلو متر علوي 70 مليون دولار لكل كيلو متر سطحي.

وسائل مواصلات حديثة نحو التحول إلى النقل الجماعي الأخضر

المونوريل، فيتو

و المونوريل يقوم على مسافات أكبر من المترو بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ويتم تنفيذه على مسار علوي مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ويتميز المونوريل بعدم شغله حيزا كبيرا بالشوارع ومدة تنفيذ قصيرة نسبيا وحجم نقل كبير.

القطار الكهربائي الخفيف LRT ،فيتو

والقطار الكهربائي الخفيف LRT تقدر مسافة المحطات بين كل محطة بمتوسط 5 كم، ويتم تنفيذه على مسار سطحي كما يمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات ولا يحتاج القطار الكهربائي الخفيف إلى مناورات عالية ويعتمد على مدة تنفيذ متوسطة ويربط المدن بعضها ببعض.

القطار الكهربائي السريع ،فيتو

والقطار الكهربائي السريع يعتمد على مسافات كبيرة بمتوسط 25 كم بين كل محطتين ويتم تنفيذه على مسار سطحي، ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات الرئيسية وتعتبر مدة تنفيذ كبيرة نظرًا للمسافات الكبيرة للمسارات ويربط المدن الرئيسية والمحافظات ببعضها.

كما أن الأتوبيس الترددي يعتمد في تأسيس المحطات الخاصة به على مسافة 2 كم بين كل محطة ويتم تنفيذه على مسار سطحي ومدة تنفيذ قصيرة ويساهم في تقليل تكدس المواطنين على الطرق والمحاور.

ويعتمد الترام على مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين ويتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة وتعتبر مدة تنفيذه قصيرة نسبيًا مقارنتًا بالوسائل الأخرى.

المزايا التي يحققها النقل الجماعي الأخضر

تقليل نسبة الزحام في الوسائل التقليدية.

تحديث المحطات القديمة وإنشاء محطات حديثة.

الحد من استخدام المواد البترولية المضرة بالبيئة.

تقليل تكلفة تشغيل المعدات والمركبات.

توفير الوقت في قطع المسافات البعيدة بين المناطق السكنية المختلفة.

توفير خدمات داخل محطات الوسائل الجديدة.

خدمة أكبر عدد من المواطنين في مناطق تكدس السكان.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المعدات وداخلها.