الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (د)، الصادر في 13 نوفمبر 2023، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4375 لسنة 2023، بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي منفعة عامة
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على "اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي والطريق السطحي بالاتجاهين، وذلك في نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، من أعمال المنفعة العامة.

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وجاء في المادة الثانية للقرار: "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والإحداثيات والكشوف المرفقة". 

 

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