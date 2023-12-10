5 صور للقطار الإقليمي «ديزيرو» أحدث وسائل النقل في مصر

يعد القطار الإقليمي "ديزيرو " Desiro الذكى من أهم وسائل المواصلات التي تعتمد عليها وزارة النقل في خطة تطوير وسائل النقل في مصر، بهدف توفير أعلى معدلات الراحة والسرعة للركاب.

وزارة النقل نشرت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للقطار من الخارج، وأكدت على أن القطار سيقدم أعلى مستويات الراحة للركاب.

القطار الإقليمي،فيتو

ويتضمن القطار الإقليمي باقة من وسائل الراحة الحديثة التي يستفيد منها الركاب،ومن بينها أربع دورات مياه، ومكانين للكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة، وعربة ترولي خاصة، وكذلك أحدث نظم معلومات للركاب و24 كاميرا مراقبة CCTV، ويشمل قطار ديزيرو على مقابس الكهرباء ومخارج USB متاحة بسهولة للاستخدام.

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القطار الإقليمي،فيتو

ويتم حاليا إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كم وتربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد بقطارات يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/ساعة.

وعند اكتمال هذه الشبكة الكهربائية فإنها ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بوسائل النقل البرية الحالية سواءً بالسيارات أو الحافلات.

القطار الإقليمي،فيتو

ويتم العمل على توريد 41 قطارًا كهربائيا سريعًا من طراز "فيلارو “Velaro، و94 قطار إقليمي ذو سعة عالية من طراز "ديزيرو “Desiro، و41 جرار بضائع من طراز "فيكترون “Vectron وإقامة ثمانية ورش ونقاط لتخزين القطارات، وعقد لتقديم خدمات الصيانة يمتد لـ 15 عامًا مع تركيب نظام إشارات آمن وموثوق اعتمادًا على تكنولوجيا النظام الأوروبي للتحكم الآلى في مسير القطارات (ETCS L2) على الخطوط الثلاث الجديدة التي يتضمنها المشروع، فضلًا عن نظام لإمداد الطاقة الكهربائية.

القطار الإقليمي،فيتو

وتشمل شبكة القطار الكهربائى السريع خط حدائق أكتوبر (6 أكتوبر) - أبوسمبل (1100 كم) ويعزز هذا الخط التنمية المستدامة والربط بين المناطق الحضرية في مصر من الشمال للجنوب على طول مجرى نهر النيل كما أن التركيز على سهولة الوصول والاستفادة من الخط وحداثة تجربة السفر، يعزز إمكانيات هذا الخط على دعم الفرص الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الحضرية المستدامة.