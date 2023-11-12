4 مكاتب استشارية عالمية تتنافس على تخطيط المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان "كيف تستفيد السوق المصرية من فرص التوسع الخارجي للشركات".

وخلال المؤتمر، أكد المهندس خالد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة "حِلْم اتْحَقَّقْ"، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD حققت صافي أرباح بلغ 10 مليارات جنيه في 30 يونيو 2023.

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وأضاف عباس أن ما تحقق في أقل من 7 سنوات يعد طفرة كبيرة وأن أكبر دليل على جاهزية العاصمة الإدارية هي احتضانها لقمة القاهرة للسلام التي دعا لها السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي. هذا بالإضافة إلى طلب العديد من مختلف دول العالم التعاون والاستفادة من خبرة الشركة لتنفيذ وإنشاء المدن الذكية والعواصم الإدارية بها. فعلى على سبيل المثال نحن نتعاون مع جمهورية زيمبابوي والتي تنفذ حاليًا عاصمة جديدة للدولة تحت مسمى مدينة جبل هامدن.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اختيار المهندس خالد عباس كعضو مجلس إدارة أجنبي ووحيد في المشروع وذلك للتعاون في وضع السياسات العامة للمشروع ومتابعة التنفيذ. كما أن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع كوريا الجنوبية لتفعيل أطر التعاون المشترك لتبادل المعلومات حول أهم مكونات مشروع المدينة الذكية الجديدة التي تقوم كوريا الجنوبية بإنشائها ونسب التنفيذ والتكنولوجيات المستخدمة وجاري الإعداد لتبادل الزيارات على مستوى الفنيين لتعظيم الاستفادة.

كما أعلن المهندس خالد عباس أن هناك أربعة مكاتب استشارية عالمية تقدمت بعروضها لتخطيط المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن تكلفة المشروعات التي أقامتها وزارة الإسكان خلال الفترة من 2014 حتى 2023 سجلت نحو1.3 تريليون جنيه، هذه المشروعات السكنية ساهمت في جذب نحو 5 ملايين نسمة في المدن الجديدة، فيما يصل إجمالي عدد السكان إلى هذه المشروعات 6.5 مليون نسمة بهذه المجتمعات بما فيها مدن الجيل الرابع.

وأكد إنشاء نحو 23 مدينة منذ السبعينات حتى 2014، فيما بدأت تتجه الحكومة إلى مدن الجيل الرابع حاليا.

ولفت إلى أنه تم توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية منذ 2014 حتى الآن وهي وحدات سكنية متنوعة تضم كافة الشرائح من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع أنه تم بناء نحو 2.7 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة والشراكة مع القطاع الخاص آخر 9 سنوات، لافتا إلى أن مصر بها نحو 13 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حاليا.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أقامت نحو 12 ألف مشروع، لتوفير حاجة العقارات في مصر، وسد الفجوة التي بلغت نحو 2 مليون وحدة عجز متراكم في 2014.

وقال إن السوق يمر بأحداث خارجية تؤثر في النهاية على السوق العقاري المصري خلال آخر 3 سنوات.

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة وأهمها هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف وطول مدة عرض البيع وارتفاع سعر الفائدة.