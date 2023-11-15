مصر تعيد إحياء حضارتها على الطريق الدائري.. الدولة تطلق مشروعًا لتحسين الرؤية البصرية.. وخبراء: خطوة مهمة لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز السلامة المرورية

الرؤية البصرية على الطريق الدائري، يعد الطريق الدائري من أهم شرايين النقل في مصر لذلك سعت الدولة إلى تطويره بعد أن عانى لسنوات من الإهمال، واستهدفت وزارة النقل في خطة التطوير توسعة الحارات المرورية بالاستعانة بنظم حديثة لمراقبة الدائري بعد الانتهاء من أعمال التطوير تمثلت في منظومة المراقبة الذكية ITS، بالإضافة إلى تنفيذ محطات الأتوبيس الترددى BRT، وأخير مشروع الرؤية البصرية الذي يشكل رؤية مستقبلية أكثر تقدمًا.

Advertisements

تطوير الطريق الدائري

كان اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أعلن أن المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري كلفت الدولة 12 مليار جنيه تقريبا، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه حسب تصريحات.

الطريق الدائري،فيتو

أهمية الطريق الدائري داخل العاصمة وخارجها

اكتسب الطريق الدائري أهميته في ربط القاهرة الكبرى مع المحافظات الأخرى، وتخفيف التكدس المروري داخل القاهرة وضواحيها حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، ومنذ إنشائه عام 1986، وتم الانتهاء منه بالكامل عام 2005 بطول إجمالي 100 كم وعرض حارتين لكل اتجاه وذلك على مراحل متعددة، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي يشكلها هذا المحور الرئيسي شهد تدهورا كبيرًا في السنوات الماضية من عدم الاستخدام الامثل والتعدي على الطريق من جانب بعض المواطنين.

ووضعت الدولة نفسها في تحدي كبير في الحرص على تطوير الطريق الدائري بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كليتي الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس بعمل مشروع الرؤية البصرية على الطريق الدائري بما يعكس الهوية المصرية واعتبراه مشروعًا قوميًا.

الدكتور أحمد الشامي: الرؤية البصرية تضع الطريق الدائري بين الطرق العالمية

وأكد الدكتور أحمد الشامي مستشار النقل وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى لـ" فيتو" أن مشروع الرؤية البصرية على الطريق الدائري يعكس توجه مصر إلى ما يسمى بـ "النقل الحضري" المتعارف عالميًا حيث يعتمد في تصميم الطرق على الاستعانة بالشكل الجمالي للطريق عن طريق مجموعة من الوسائل التي تتمثل في استخدام لوحات فنية بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة شاشات الإعلانات التي تحقق عائد كبيرًا يمكن استخدامه في تطوير الطريق وإعادة هيكلته.

وأشار خبير النقل إلى أن مصر استخدمت "النقل الحضري" في طرق النقل داخل مدينة شرم الشيخ حيث شكلت الطرق الداخلية صورا فنية تضمنت الرسومات والأشكال على جانبي الطرق واستعانة أيضا بمجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية التي مزجت بين الحضارة المصرية القديمة والتكنولوجيا الحديثة.

خبير النقل: الرؤية البصرية يحسن الحالة المزاجية ويساهم في تحقيق الأمن على الطريق

وأضاف الدكتور أحمد الشامي أن مشروع الرؤية البصرية سوف يؤثر بالتأكيد على الحالة المزاجية لقائدي السيارات والمركبات التي تمر من خلال الطرق بما يسهم في حرص المواطنين على الحفاظ على الطريق، وأضاف إلى أن الدول في أوروبا تعتمد في مشروعات الطرق على الرؤية البصرية وأيضًا على ما يسمى بـ "التلوث السمعي" نتيجة استخدام وسائل نبيه مزعجة على طول الطريق وتمنع هذه الدول استخدام مثل هذه الوسائل على الطرق ذات الأطوال الكبير لذلك لابد من الاستعانة بمثل هذه التجارب.

وأوضح أن توجه الدولة في مثل هذا الجانب يسهم بشكل كبير في تحقيق أمن وسلامة للركب ويمكن استخدامه في جذب السياح وتغيير الصورة الذهنية عن الطرق المصرية ووسائل المواصلات في مصر، ولابد أن يعكس هذا المشروع الجانب الحضاري لكل مكان يمر به فيمكن استخدام التراث الفرعوني على جانبي الطريق في مناطق التي تحتوي على أماكن آثرية وحضارية وكذلك يمكن الاعتماد على الأشجار في الحفاظ على الطريق من العوامل الجوية المختلفة وتحديدا في المسافة الطويل أو في الظهير الصحراوي للطريق.

مقترح هندسة القاهرة وعين شمس،فيتو

مقترح هندسة القاهرة لمشروع الرؤية البصرية

وتضمن مقترح كلية الهندسة جامعة القاهرة على إنشاء جدار بطول الطريق الدائري يتم من خلاله توضيح معالم مصر الأثرية والتراثية مع الاستعانة بمجموعة من الرسومات والزخارف التي تعكس الفن المصري والحضارة المصرية بين الحاضر والماضي، بهدف تكملت الرؤية البصرية للطريق الدائري بالإضافة إلى عمل تغييرات في واجهات المباني الدينية على جانبي الطريق وكذلك بالنسبة للمباني السكنية ومعالجة شكل المناطق العشوائية ببعض الأعمال الفنية والإبداعية، مع وضع الإنارة في الواجهات لتعزيز الشكل الجمالي للمباني ومراعاة استخدام مجموعة من الألوان التي تحقق عنصر الجذب والإمتاع على أن يكون التصميم مستوحى من واجهة أحد المعابد الفرعونية القديمة في الخطوط الرأسية.

مقترح هندسة عين شمس لمشروع الرؤية البصرية

على الجانب الآخر تضمن مقترح كلية الهندسة جامعة عين شمس على تركيب ألواح معدنية مثقبة من الأستانليس المقاوم لعوامل الجو، والتركيز على تركيب أعمدة إنارة تعتمد في تشغيلها على الطاقة الشمسية مع وضع شاشات عرض إعلانية وعناصر خضراء للتظيل والاستدامة، كما تضمن المقترح تصور أخر يتمثل في إقامة حائط حجري مزخرف بزخارف فرعونية بارتفاعات مناسبة بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، وشاشات العرض الإعلانية، والعناصر الخضراء لغرض التظليل والاستدامة.

كما تضمن المقترح زراعة النخيل على جانبي الطريق؛ ليعطي شكلًا جماليًا كما أنه يمكن أن يستخدم كمصدات للرياح، في الجزء المطل على المناطق الصحراوية من الطريق الدائري، ويشمل هذا المقترح إنشاء منطقة أنشطة سياحية تطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

رئيس الوزراء: تكامل المقترحين يسهم في إخراج صورة حضارية للطريق الدائري

وكان رئيس الوزراء وجه باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري، مشيرًا إلى أن المقترحين من الممكن أن يتكاملا معًا لإخراج صورة حضارية للطريق الدائري، مضيفًا أنه سيتم البدء على الفور في تنفيذ أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري عقب الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل قطاع والتوافق عليها.

محافظ الجيزة،فيتو

محافظ الجيزة يتابع خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي استعدادًا لافتتاحه.

وعاين المحافظ عددِ من النماذج للعقارات التي تم طلاؤها ورفع كفاءتها موجهًا رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الملاك للتعاون في رفع أية عناصر تلوث بصرى من بروز ووصلات على الجدران الخارجية للعقار ورفع أي مخلفات أو مهملات أعلى الأسطح.