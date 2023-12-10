اختيار سفير السودان الجديد فى مصر، ومصادر تكشف اسمه

السودان، كشفت مصادر دبلوماسية لـ صحيفة “سودان تربيون” اليوم الأحد، عن موافقة السلطات المصرية المصرية على ترشيح الخرطوم، السفير دفع الله الحاج علي سفيرا لبلاده لدى القاهرة.

دفع الله الحاج سفير السودان الجديد فى مصر

وحسب مصادر الصحيفة، أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين يوم أمس السبت، قرارًا، بإعفاء دفع الله الحاج علي من منصب وكيل وزارة الخارجية.

وجاء في قرار وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء، تكليف السفير حسن عوض، بمهام وكيل وزارة الخارجية السودانية.

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سفارة السودان في جمهورية مصر العربية

وأكدت المصادر أن القائم بالأعمال حاليًا بسفارة السودان فى مصر السفير محمد عبد الله التوم، سينتقل لقيادة البعثة الدبلوماسية السودانية في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال الفترة بين 2010 -2012 عمل دفع الله، مندوبًا دائمًا ومفوضًا لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، وظهر الأسبوع الماضي خلال ترأس وفد السودان في مجلس الأمن حيث نقل التزام الخرطوم بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة التي أنهت تفويض بعثتها لدعم الانتقال.

وتقدم دفع الله، في 2019 بطلب للتقدم بالمعاش الاختياري، وفي 25 أكتوبر 2021 عاد للعمل في الوزارة وكيلا ومندوبا خاصا لقائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان.

السودان تطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

طلبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، فى مؤشر يعكس حالة من التوتر فى العلاقات بين البلدين ونشوب أزمة دبلوماسية حادة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أبلغت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، سفارة الإمارات فى البلاد أسماء 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين فى سفارة أبو ظبي، طالبت بمغادرتهم الخرطوم خلال 48 ساعة.

وجاء فى التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، بدرية الشحي، وأبلغتها الخارجية بقرار حكومة السودان، وطالبتها بنقل القرار إلى حكومتها.