السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البرهان: لن نتنازل عن وجود جيش وطني واحد يحتكر استخدام القوة العسكرية

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان أن أولويات الحل السلمي للأزمة السودانية يتمثل فى تأكيد الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار، وإزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية وآن يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة، للتوصل لتوافق وطني حول  إدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة.

وقال البرهان فى خطابه أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيجاد التي انعقدت بجيبوتي اليوم، وسط مشاركة إقليمية ودولية، أن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة  السودانية سلميًا، لو التزم المتمردون بما تم التوقيع عليه، ولكن ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.

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جيش وطني واحد يحتكر استخدام القوة العسكرية

وجدد قائد القوات المسلحة السودانية، تأكيده على ضرورة احتكار الجيش للسلاح في البلاد. وقال: "نشدد على ضرورة وجود جيش وطني واحد يحتكر استخدام القوة العسكرية"، معتبرًا أن تلك المسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها.

كما اعتبر أن التدخلات الخارجية في الأزمة السودانية تطيل أمد الحرب.

توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية

ونوه  رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الإيجاد فى تحقيق السلام في السودان، مؤكدًا أن أبواب الحلول السلمية، لم تغلق ومازال مرحبا بكل الجهود لوقف إراقة الدماء.

انطلاق قمة إيجاد في جيبوتي

وانطلقت أعمال الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيجاد بجيبوتي، اليوم السبت بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ويشارك في قمة الإيجاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيله.

وتحظى القمة باهتمام دولي، حيث يشارك أيضا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر، بجانب رؤساء وممثلى دول منظمة الإيجاد.

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