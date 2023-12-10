الأحد 10 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

استشاري يحذر من فطام الأطفال في الشتاء

الفطام، فيتو
الفطام، فيتو

فطام الأطفال من الرضاعة من الخطوات المهمة التي تتبعها الأمهات مع الصغار عند إتمام الصغار عمر عام ونصف وحتى عامين.

والفطام خطوة مهمة تجبر الصغار على تناول الطعام العادى حتى ينمو بشكل صحى لأن لبن الأم بعد هذا العمر يكون غير كاف لتغذية الطفل.

وتحرص الأمهات عند فطام الصغار على اتباع بعض الخطوات حتى يكون الموضوع اكثر سهولة على الأم والطفل معا.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، ممنوع فِطام الطفل فصل الشتاء حيث انتشار الفيروسات وزيادة انتشار الالتهابات الرئوية والنزلات الشعبية بين الرضع.

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وأضاف شبيب، أنه من الأفضل تأجيل الفِطام لحين إنتهاء فصل الشتاء، وذلك لأن الرضاعة الطبيعية هى خط الدفاع الأول  الذى  يحمي الطفل من الأمراض ويقوى مناعته ويساعده على الشفاء.

هل لبن الأم ينقل العدوى للطفل

وعن خوف الأم من عدوى الطفل من لبن الرضاعة عند إصابتها بنزلات البرد والأنفلونزا ما يدفعها لوقف الرضاعة لحين شفائها، قال الدكتور شبيب، أن هذا خطأ تماما لأن لبن الأم ينقل الأجسام المضادة التى كونها جسم الأم أثناء نزلة البرد ما يزيد من مناعة الطفل، ولكن يجب عند إرضاع الطفل وقت الإصابة بنزلات البرد ارتداء الأم للكمامة لأن نزلات البرد تنتقل عن طريق التنفس.

الفطام فى الشتاء، فيتو 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

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نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد والحساسية فى الطقس البارد

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-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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