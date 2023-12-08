اعرفي طرق العناية الصحيحة بالثدي أثناء الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية تعتبر الغذاء الأول للصغار فهى تقوى مناعتهم وتساعد فى نموهم بشكل صحى، لذا ينصح بها الأطباء دائما.

وخلال الرضاعة الطبيعية تحرص الأمهات على العناية الجيدة بالثدى من حيث التنظيف الجيد لحماية الطفل من أى بكتيريا يمكن أن تكون عالقة بالثدى.

نصائح مهمة للاعتناء بالثدي أثناء الرضاعة الطبيعية

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الثدى يحتوى على معلوماتك الخاطئة غدد خاصة حول الحلمة وتقوم هذه الغدد بإفراز مواد زيتيه وظيفتها تسهيل احتكاك فم البيبي بحملة الثدي وبالتالي تقلل من الالتهابات وتشقق الحلمة، وغسل الثدي يزيل هذه المواد الزيتية ما يسبب التهاب الحلمات.

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وأضاف شبيب، كما أن هذه الغدد تفرز رائحة مميزة لثدي الأم ما يجعل الطفل يتعرف عليها ويبدأ رضاعة، وبالتالى لو الأم وضعت برفانات وروائح نفاذة تجعل الطفل لا يستطيع التعرف علي ثدي الأم وأحيانا يرفض الرضاعة الطبيعية.

هل لبن الأم ينقل العدوى للطفل

وعن خوف الأم من عدوى الطفل من لبن الرضاعة عند إصابتها بنزلات البرد والأنفلونزا ما يدفعها لوقف الرضاعة لحين شفائها، قال الدكتور شبيب، أن هذا خطأ تماما لأن لبن الأم ينقل الأجسام المضادة التى كونها جسم الأم أثناء نزلة البرد ما يزيد من مناعة الطفل، ولكن يجب عند إرضاع الطفل وقت الإصابة بنزلات البرد ارتداء الأم للكمامة لأن نزلات البرد تنتقل عن طريق التنفس.

نصائح مهمة للاعتناء بالثدى أثناء الرضاعة، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.