3 أعراض تؤكد إصابة طفلك بمتلازمة جوسكا

متلازمة جوسكا (ODD) هي حالة يظهر فيها الطفل نمطًا من السلوك غير المتعاون والمتحدي والغاضب تجاه الأشخاص ذوي السلطة، ويمكن علاج اضطراب العناد الشارد عن طريق العلاج النفسي والتدريب.

متلازمة جوسكا، فيتو

ما هي متلازمة جوسكا (ODD)؟

متلازمة جوسكا (ODD) هي حالة سلوكية يُظهر فيها للطفل نمطًا مستمرًا من السلوك غير المتعاون والمتحدي وأحيانًا العدائي تجاه الأشخاص ذوي السلطة، وغالبًا ما يعطل هذا السلوك الأداء اليومي الطبيعي للطفل، بما في ذلك العلاقات والأنشطة داخل أسرته وفي المدرسة.

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ومن الشائع أن يكون الأطفال - وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات وفي أوائل سن المراهقة - معارضين أو متحديين للسلطة من حين لآخر وقد يعبرون عن تحديهم من خلال الجدال أو العصيان أو الرد على البالغين، بما في ذلك آبائهم أو معلميهم، ولكن عندما يستمر هذا السلوك لفترة أطول من ستة أشهر ويتجاوز ما هو معتاد بالنسبة لعمر الطفل، فقد يشير ذلك إلى أنه يعاني من اضطراب العناد الشارد او متلازمة جوسكا.

غالبية الأطفال والمراهقين الذين يعانون من متلازمة جوسكا لديهم أيضًا حالة صحية عقلية أخرى على الأقل وفقًا لموقع"Cleveland clinic" الطبي، بما في ذلك:

فرط النشاط/اضطراب نقص الانتباه (ADHD).

اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطراب الوسواس القهري (OCD).

اختلافات التعلم.

اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب.

اضطرابات السيطرة على الانفعالات.

حوالي 30% من الأطفال الذين يعانون من اضطراب العناد الشارد يصابون بحالة سلوكية أكثر خطورة تسمى اضطراب السلوك، ويمكن أن تستمر سلوكيات متلازمة جوسكا حتى مرحلة البلوغ إذا لم يتم تشخيص وعلاج اضطراب العناد الشارد بشكل صحيح.

أعراض متلازمة جوسكا (ODD)

تبدأ أعراض اضطراب المعارضة المتحدي عادةً في سن الثامنة، وعادةً ما تظل الأعراض مستقرة بين سن 5 و10 سنوات، وعادةً، ولكن ليس دائمًا، تتراجع بعد ذلك.

وغالبًا ما تكون الأعراض واضحة في أماكن متعددة ولكنها قد تكون أكثر وضوحًا في المنزل أو المدرسة.

ويمكن تصنيف علامات وأعراض اضطراب العناد الشارد إلى ثلاث فئات:

الغضب والتهيج.

السلوك الجدلي والتحدي.

الانتقام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأطفال الذين يعانون من متلازمة جوسكا يكونون متقلبي المزاج، ويشعرون بالإحباط بسهولة، ولديهم تدني احترام الذات، وقد يسيئون أيضًا استخدام المخدرات والكحول.

الغضب والتهيج

علامات الغضب والتهيج هي جزء من تشخيص متلازمة جوسكا فإذا كان طفلك يعاني من اضطراب العناد الشارد، فقد يقوم بما يلي:

يفقدون أعصابهم بسهولة.

حدوث نوبات متكررة من الغضب والاستياء.

حساسًا أو منزعجًا بسهولة من الآخرين.

غاضبًا أو غير محترم بشكل متكرر.

السلوك الجدلي والتحدي

يعد السلوك الجدلي والمتحدي جزءًا من تشخيص اضطراب العناد الشارد، وإذا كان طفلك يعاني من اضطراب العناد الشارد، فقد يقوم بما يلي:

يجادل بشكل مفرط مع البالغين.

رفض بنشاط الامتثال للطلبات والقواعد.

لوم الآخرين على أخطائهم.

حاول عمدا إزعاج أو إزعاج الآخرين.

الانتقام

وتشمل علامات الانتقام في اضطراب العناد الشارد ما يلي:

أن يكون حاقدًا ويسعى للانتقام.

قول أشياء سيئة ومكروهة عند الغضب أو الانزعاج.

أسباب الإصابة بمتلازمة جوسكا

يعتقد الباحثون أن سبب اضطراب التحدي المعارض هو مزيج معقد من العوامل البيولوجية والوراثية والبيئية:

متلازمة جوسكا، فيتو

العوامل الوراثية: تشير الأبحاث إلى أن الجينات مسؤولة عن حوالي 50% من تطور اضطراب العناد الشارد، والعديد من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من متلازمة جوسكا لديهم أفراد من الأسرة المقربين يعانون من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك اضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، واضطرابات الشخصية.

ويعاني العديد من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطراب العناد الشارد أيضًا من حالات صحية عقلية أخرى، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو اختلافات التعلم، أو الاكتئاب واضطراب القلق، مما يشير إلى وجود صلة وراثية بين الحالات.

العوامل البيولوجية: تشير بعض الدراسات إلى أن التغيرات في مناطق معينة من الدماغ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سلوكية بالإضافة إلى ذلك، تم ربط متلازمة جوسكا بمشاكل في بعض الناقلات العصبية، التي تساعد الخلايا العصبية في الدماغ على التواصل مع بعضها البعض، وإذا كانت هذه المواد الكيميائية غير متوازنة أو لا تعمل بشكل صحيح، فقد لا تصل الرسائل عبر دماغك بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض.

العوامل البيئية: إن وجود حياة أسرية فوضوية، وسوء معاملة الأطفال، والتربية غير المتسقة يمكن أن تساهم جميعها في تطور اضطراب العناد الشارد.