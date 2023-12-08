نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد والحساسية فى الطقس البارد

بدأت تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء ما يضعف مناعة الصغار كثيرا ويزيد من انتشار نزلات البرد والأنفلونزا بينهم.

وتخشى الأمهات على الصغار من هذا الطقس لأنه يضعف مناعتهم، ما يدفعهن بالقيام ببعض الإجراءات مع الطفل لحمايته.

نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد والحساسية

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الطقس الحالي متقلب ما بين حار وبارد مع وجود الأتربة ما يجعل الطفل عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا وكذلك الحساسية والجيوب الأنفية، إذا يجب اتباع بعض النصائح لحماية الصغار من هذا الطقس، ومن هذه النصائح:-

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الاهتمام بالرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع لأنها مناعة طبيعية وفيتامينات طبيعية كفيلة أنها تحميهم من أدوار البرد.

تجنب خروج الأطفال خلال الوقت البارد من الليل أو الصباح الباكر.

الأطفال الكبيرة قليلا التى تزحف أو تمشى يجب تجنب خروجهم باكرا وقبل الخروج نعطيهم مياه شرب، مع الباسهم ملابس مناسبة للطقس غير ثقيلة وغير خفيفة لضمان تدفئتهم، مع عدم نقلهم من طقس دافئ إلى بارد بشكل سريع لأن ذلك يضعف مناعتهم.

الأطفال التى تذهب المدرسة أو الحضانة، يجب عليهم شرب المياه قبل نزولهم ونبعدهم عن الأماكن المزدحمة لحمايتهم من العدوى.

الأطفال مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الموسمية يجب عدم خروجهم فى الهواء الشديد أو الهواء بالتراب لأنه يزيد من نوبات الحساسية لديهم.

الاهتمام بتهوية المنزل جيدا حيث يجب الحرص على دخول الشمس والهواء الجديد يوميا فى المنزل.

تعويد الطفل على استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.

إذا أصيب الطفل بنزلة برد يجب توفير الراحة التامة له وعدم ذهابه إلى المدرسة في الأيام التي يعاني فيها من التعب وذلك لحين شفائه.

الفصل بين الأطفال إن أصيب أحدهم بالبرد وعدم نشر العدوى بين الأشقاء.

الحرص على أن يشرب الطفل الكثير من السوائل خاصة الدافئة أثناء إصابته بالبرد، لتعويض ما يفقده من سوائل في الرشح والعرق.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.