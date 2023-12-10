الجيش الإسرائيلي يعلن سرقة 20 ألف رصاصة من شاحنة أثناء توقفها فى إشارة مرور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سرقة 20 ألف رصاصة من نوع "M16" من قاعدة عسكرية إسرائيلية.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش يعترف بأنه تمت سرقة 20 ألف رصاصة من نوع إم-16، أمس السبت، من شاحنة تابعة للجيش الإسرائيلي.



سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية إسرائيلية



وأضافت أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.

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ويشار إلى أن قاعدة "تسليم" تعد أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال.



وأكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصر المقاومة تمكنوا من قتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محقق، لافتا إلى أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة، والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له مساء اليوم الأحد قائلا: تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

أبو عبيدة يعلن حصيلة المقاومة فى غزة





كما أشار أبو عبيدة، إلى ان كتائب القسام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، لافتا إلى أن العمليات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدي القسام بسلام.



وجدد أبو عبيدة التأكيد، على أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي قائلا: العدو فشل في محاور القتال، وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وأن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع

وأشار خلال كلمته إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها، مشيرا إلي أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي، وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.



كما أكد أبو عبيدة علي انه لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة

