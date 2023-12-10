جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 1593 جنديا منذ عملية طوفان الأقصى

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة 1593 جندي إسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى، من بينهم 255 حالة حرجة.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى



وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن 559 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، من بينهم 127 حالة خطيرة.



ذكر حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه شن هجومًا جويا بطائرات ‏مسيرة، على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا.



وقال حزب الله في البيان الصادر عنه اليوم:" إن الهجوم أصاب أهدافه بدقة وأوقع عددًا من الإصابات بين صفوف جنود جيش الاحتلال".



وأوضح حزب الله في بيانه أن الهجوم يأتي "دعمًا للشعب الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة

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كتائب القسام تستهدف أليات جيش الاحتلال الإسرائيلي



وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا أليتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالب قطاع غزة باستخدام قذائف الياسين 105.



ذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال بقتل 5 ضباط وجنود في معارك في قطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.

وبالأمس السبت ذكرت سرايا القدس في بيان صادر عنها، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع قوة للاحتلال الإسرائيلي متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس.

استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس



وقالت سرايا القدس في البيان الصادر عنها:" إنها أوقعت القوة الإسرائيلية ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ " أر بي جي ".

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.



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