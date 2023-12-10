الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

هل بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على اليمن؟ خبير يجيب

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه الدخول في حرب مع الحوثيين في اليمن لأسباب كثيرة، منها حالة الإنهاك التي أصابت تل أبيب على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية بسبب العدوان على غزة.


كواليس الهجوم الإسرائيلي على اليمن 

وأضاف أسامة شعت، أن جيش الاحتلال يدخل حربا على أكثر من جبهة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ومع حزب الله على الحدود مع لبنان.


وأوضح شعت أن جيش الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في المعدات والجنود في الهجوم على غزة، لذلك هو لا يستطيع فتح جبهة جديدة مع الحوثيين في اليمن

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وأشار شعت إلى أن جيش الاحتلال يعتمد في هجماته الخارجية على سلاح الجو، مأكدا أنه منشغل بكامل قوته للتحليق في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الجبهة مع لبنان وسوريا لتأمين دولة الاحتلال فهو غير قادر على تنفيذ عمليات ضد الحوثيين في اليمن في الوقت الراهن
ونوه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الطبيعة الجغرافية لليمن و بعد المسافة يجعل أي هجوم عسكري من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمرا صعبا 


قدرات الحوثيين على التصدي لهجمات إسرائيل 

وأكد أسامة شعت على استعداد وجاهزية الحوثيين للتصدي للهجمات الإسرائيلية سواء عن طريق مضادات الطائرات أو قصف مدن الاحتلال بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تمتلكها ولديها القدرة على الوصول إلى إسرائيل.

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 وشدد شعت على أنه من المحتمل أن تقوم قوى دولية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل قوات بحرية مشتركة لحماية وتأمين البحر الأحمر والتصدي للحوثيين.


وتجدر الإشارة إلى أن جماعة  الحوثي توعدت باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

 

منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

وأمس السبت، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكريا على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "أنصار الله".
 

واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

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