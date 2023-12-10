الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: نواصل العمل والجهود الاستخباراتية من أجل استعادة 137 أسيرا لعائلاتهم

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري: “سنواصل العملية العسكرية ضد مواقع ومقاتلي حركة حماس”.

 

ظروف مقتل أحد الجنود الإسرائيليين

وزعم: الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة “ساعر باروخ”، أحد الجنود المحتجزين لدى حماس في غزة، بمقتله من قِبل حماس، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل التحقيق في ظروف مقتله.

 

الأسرى الإسرائيليون 

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش وجهاز المخابرات العامة سيواصلان العمل بكافة الجهود الاستخباراتية من أجل استعادة 137 إسرائيليًا محتجزًا في غزة إلى عائلاتهم.

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جيش الاحتلال يستهدف المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بقذيفة مدفعية

جيش الاحتلال يؤكد نبأ مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

 

استهداف جيش الاحتلال المستشفى الميداني الأردني

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس بالمحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية تسببت بأضرار في محتوياته.

 

وقالت الوزارة: إن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل".

 

وأضاف بيان للوزارة: "بمجرد وصوله للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانا قريبا وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وسائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث".

 

قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف 
 

وتابع البيان: "استكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي ذهبت لإجلائهم فور وصولها للمكان".

وأعربت الصحة الفلسطينية عن "استنكارها لهذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى نحو 49 ألف مصاب.

 

موعد نهاية العدوان الإسرائيلي

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أمس السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرًا إضافيًّا.


وفي السياق ذاته، أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، مضيفًا ”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".

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