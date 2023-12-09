جيش الاحتلال يؤكد نبأ مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

العملية البرية في غزة، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نبأ مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب إيزنكوت، الذي قتل ابنه قبل يومين خلال المعارك في قطاع غزة.



المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المقاومة في قطاع غزة، استهداف 4 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون.

الفيتو الأمريكي لصالح العدوان الإسرائيلي

وفي السياق ذاته قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

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استمرار إسرائيل في العدوان على غزة

وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدا على استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".



وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.



وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.



كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.