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اقتصاد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم، فيتو
سعر الألومنيوم، فيتو

سعر الألومنيوم اليوم، تشهد أسعار الألومنيوم، استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 10-12-2023، في السوق المحلي.

سعر طن الألومنيوم اليوم الأحد 

يتراوح سعر طن الألومنيوم بين 99.000 إلى 104.000 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر بـ 14% بحسب قائمة الأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

 

أسعار الألومنيوم الخردة والخام اليوم

وسجل سعر طن خردة الألومنيوم 68.000 جنيه، وبلغ سعر الألومنيوم الخام 100.000 جنيه.

سعر لفات الألومنيوم 6 مم

ووصل سعر طن السلك لـ 99.150 جنيه.

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سعر شرائح الألومنيوم البارد

وسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند مستوياته المرتفعة، ليصل عند 104.000 جنيه للطن.

سعر سلندرات «الأسطوانات»

وثبت سعر طن السلندرات عند 101.000 جنيه.

سعر لفات الألومنيوم البارد

وسجل  سعر طن لفات الألومنيوم البارد 102.000 جنيه.

 

 

سعر سلك الألومنيوم - 9 مم H12

وسجل سعر طن السلك ثباتًا، عند 99.000 جنيه.

معلومات عن شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

تعزيز الصناعة الوطنية

 وتستهدف الدولة تعميق المنتج المحلي بما ينعكس على دعم وتشجيع الصناعات المصرية والتقليل في فاتورة الواردات.

75 % من الألومنيوم

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة

وتتعدد مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة، حيث يتم استخراجه من المباني القديمة والمركبات باختلاف أنواعها، وكذلك تعد النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر الألمنيوم الخردة، حيث يمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة وإعادة تدويرها بعد جمعها عن طريق العاملين المتجولين.

تحرك الأسواق العالمية 

وشهد خام الألومنيوم ارتفاعا كبيرا في الأسعار للأنواع المختلفة المتاحة، وهو الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم الخردة في مصر باعتباره من أبرز المواد التي يعتمد عليها في صناعات إعادة التدوير. 

وفي السنوات الأخيرة تحركت الأسواق العالمية هبوطا وصعودا بسبب العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، وقد انعكست هذه التقلبات على أسعار جميع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ولا ترتبط الزيادة في سعر الألومنيوم بالأسواق المصرية فقط، ولكنها تنعكس بسبب حجم التداول والطلب في الأسواق العالمية والذي من المتوقع أن ينمو بمعدلات سنوية مرتفعة بعد تحول هذا المعدن إلى عنصر أساسي في العديد من الصناعات المهمة والمؤثرة.

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