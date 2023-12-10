الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 يشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، اليوم افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمي جامعة عين شمس وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها.


وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن وأعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على أن تكون المنافذ بحرم ١ أمام كلية الحقوق وحرم ٢ أمام كلية الألسن  من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

 

بيع منتجات كلية الزراعة

تقوم المنافذ ببيع منتجات كلية الزراعة من خضراوات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن  بأسعار مخفضة للسادة العاملين بالجامعة وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي. 

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وفي سياق آخر، اختتم الطاقم الإنجليزي الطبي التابع لمؤسسة شفاء القلوب الصغيرة الخيرية – البريطانية، زيارته الطبية لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

 

حيث استقبل الدكتور طارق يوسف بمكتبه بمركز التدريب وتطوير التعليم الطاقم الطبي الإنجليزي بقيادة الدكتور رامانا دانابونين استشاري جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى الدرهاى بإنجلترا، والطاقم الطبى المعاون  والذي ضم الدكتورة ماري هوران استشاري طب الأطفال، والدكتور أرول نارايانان استشاري أمراض قلب الأطفال.

جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة 

تقدم الدكتور طارق يوسف بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجانًا لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

 

ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش في عين شمس

جامعة عين شمس تستضيف الخبير البريطاني "رامانا دانابونين" بمستشفيات الجامعة

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