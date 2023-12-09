أحمد عادل: علي معلول انتهى دوره في الأهلي وكولر فاقد التركيز

قال أحمد عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن علي معلول انتهى دوره مع المارد الأحمر ولا بدَّ من وجود بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "للأسف علي معلول أصبح دوره مع النادي الأهلي صعب يستمر، لأنه افتقد الحلول الهجومية بجانب التركيز الدفاعي، لأنه بدنيًّا الأمر أصبح صعبًا".

وأردف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للأسف فاقد التركيز، ويبحث فقط عن الردود على الجماهير حول اللاعبين".

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وتابع: "خسارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي أثرت بشكل كبير في كولر، ولازم الفترة المقبلة كولر يركز بشكل أكبر".

وأتم: "كولر مختلف عن الموسم الماضي تمامًا من حيث التركيز وأيضًا الأمور الفنية".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حزين جدًّا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبير”.

وتابع: “نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية”.

وواصل: “ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة”.

وأكمل: “سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمى”.

وتعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد سلبيًّا في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما : 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين

77 مباراة لكولر مع الأهلي في جميع البطولات

وقاد كولر الأهلي في 77 مباراة بجميع البطولات حيث فاز في 52 مباراة وتعادل في 18 مباراة، وخسر في 7 مباريات بواقع 40 مباراة بالدوري الممتاز، و19 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الإفريقي.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 141 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.