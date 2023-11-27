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رياضة

كولر يعلن قائمة الأهلى لمباراة سموحة، استمرار غياب موديست وعودة معلول

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلي، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

قائمة الأهلى لمباراة سموحة

وجاءت قائمة الأهلى لمباراة سموحة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة - علي معلول- كريم فؤاد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- محمد هاني.

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في خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية- إمام عاشور- حسين الشحات- أحمد عبد القادر.

فى خط الهجوم: محمد زعلوك- صلاح محسن.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

 

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في  8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلى وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر  حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل  الأهلى مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

9 مباريات لأحمد سامي أمام الأهلي

والتقى أحمد سامي مدرب سموحة مع الأهلي في 9 مباريات قبل ذلك وذلك خلال قيادته لأندية نجوم المستقبل وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا حيث فاز في مباراة واحدة فقط كانت مع فريقه الحالي سموحة السكندرى وخسر في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

نتائج أحمد سامي أمام الأهلي

1- طلائع الجيش 0-3 الأهلي موسم 2016-2017 الدوري الممتاز

2- طلائع الجيش 1-1 الأهلي موسم 2017-2018 الدوري الممتاز

3- نجوم المستقبل 0-2 الأهلي موسم 2018-2019 الدوري الممتاز

4- سموحة 2-1 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

5- سموحة 0-4 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

6-  سموحة 1-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

7- سيراميكا كيلوباترا 0-4 الأهلي موسم 2021-2022  الدوري الممتاز

8- سيراميكا كيلوباترا 1-1 الأهلي موسم 2022-2023 الدوري الممتاز

9- سموحة 0-2 الأهلي موسم 2002-2023 الدوري الممتاز

 

 

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