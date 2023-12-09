السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم كولر بعد التعادل مع شباب بلوزداد

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحجج بشكل كبير وهو السبب في التراجع الموجود في النتائج.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كولر هو السبب في تراجع مستوى النادي الأهلي، وهو كل مبرراته حول أن الفريق يُعاني من الإجهاد لكنْ لا بد أن تعلم أنه ليس مبررًا للنتائج السيئة".

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وأضاف: "كولر عليه العودة مرة أخرى للصواب، وما حدث منه الموسم الماضي لأنه حقق 5 بطولات وكان عن جدارة بسبب التركيز".

وأتم: "هناك علامات استفهام على مستوى كل من حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وخط الهجوم بالكامل في ضياع الفرص".

وأكد إبراهيم سعيد أن كولر يقوم بتقليل قصة التغيير في التشكيل وأنه يعتمد على لاعبين أساسيين ويكون هناك آخرون جاهزون، ولكن ليس الاعتماد على كل الفريق هذا خطأ بشكل كبير.

 

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيًّا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حزين جدًّا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبيرًا”.

 

وتابع “نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية”.

 

وواصل: “ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة”.

 

وأكمل: “سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمى”.

وتعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد سلبيًّا في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط.

2- ميدياما  : 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط.

4- يانج أفريكانز: نقطتين. 

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